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Сегодня, 16:13

Источник: «Зенит» интересуется форвардом «Милана» Йовичем

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу, утверждает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, «Зенит» и несколько клубов из Саудовской Аравии делали запросы по 26-летнему сербу, но пока без конкретики.

Также сообщается, что несколько недель назад «Милан» принял решение продлить контракт с нападающим, но он взял время на обдумывание, так как хочет максимально прояснить свою роль в проекте. Действующее соглашение истекает в конце июня.

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Йович играл за «Фиорентину», «Айнтрахт», «Реал», «Бенфику», «Црвену Звезду» и кипрский «Аполлон».

Лука Йович
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Милан
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