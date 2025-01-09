Источник: «Зенит» интересуется нападающим «Атлетико Минейро» Алиссоном

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«Зенит» интересуется нападающим «Атлетико Минейро» Алиссоном Сантаной, сообщает бразильский журналист Марко Гевес.
По информации источника, данных об официальных переговорах нет, но скауты петербургского клуба рассматривают кандидатуру футболиста, который в этом году выступит на молодежном чемпионате Южной Америки в составе национальной сборной.
На счету 19-летнего бразильца в этом сезоне 47 матчей в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт Алиссона с «Атлетико Минейро» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.