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Сегодня, 19:15

Источник: «Зенит» интересуется победителем Кубка Либертадорес Луисом Энрике

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Global Look Press
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«Зенит» проявляет интерес к вингеру «Ботафого» Луису Энрике, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, также 23-летний бразилец привлек интерес со стороны «Монако», «Фулхэма», «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Интера». Потенциальный трансфер оценивается в 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Луис Энрике провел 52 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро. Вингер перешел в «Ботафого» из «Бетиса» в феврале этого года.

30 ноября «Ботафого» стал победителем Кубка Либертадорес, обыграв в финале турнира «Атлетико Минейро» (3:1). Луис Энрике отметился голом в решающей встрече.

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