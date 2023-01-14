Источник: «Зенит» летом предлагал Дзюбе контракт на 2 миллиона евро в год

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«Зенит» летом предлагал форварду Артему Дзюбе контракт на сумму около 2 миллионов евро в год, включая бонусы, сообщает Sport24.
«Артем отказался от предложения питерского клуба, так же как и от предложения от команды из Саудовской Аравии на сумму 3 миллиона в год. Дзюбу не интересовали деньги, как и в текущее трансферное окно, у него были другие приоритеты — он хотел новых вызовов», — приводит Sport24 слова источника, близкого к ситуации.
В августе 2022 года Дзюба покинул «Зенит» в статусе свободного агента и затем подписал соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор». В составе команды он забил 1 гол в 5 матчах.
С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом.
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Основные источники исследования