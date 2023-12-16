Источник: «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете

«Зенит» и «Галатасарай» могут обменяться футболистами, сообщает Gala News.

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в полузащитнике российского клуба Венделе, а «Зенит» интересуется возможностью приобретения вингера «Галатасарая» Тете. Клубы могут совершить обмен.

Тете выступает за «Галатасарай» с августа этого года. 23-летний бразилец провел за турецкую команду 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Тете играл за «Шахтер», «Лион», «Лестер» и «Гремио». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.