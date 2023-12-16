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Сегодня, 21:39

Источник: «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» и «Галатасарай» могут обменяться футболистами, сообщает Gala News.

По информации источника, турецкий клуб заинтересован в полузащитнике российского клуба Венделе, а «Зенит» интересуется возможностью приобретения вингера «Галатасарая» Тете. Клубы могут совершить обмен.

Тете выступает за «Галатасарай» с августа этого года. 23-летний бразилец провел за турецкую команду 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее Тете играл за «Шахтер», «Лион», «Лестер» и «Гремио». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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