Источник: «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака»

«Зенит» включился в гонку со «Спартаком» за подписание левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, трансфер 25-летнего футболиста в «Спартак» теперь находится под угрозой срыва.

Ранее портал Metaratings.ru сообщал, что Горшков близок к переходу в московскую команду.

Горшков выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции.