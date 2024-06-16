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Сегодня, 12:12

Источник: «Зенит» может перехватить Горшкова у «Спартака»

Юрий Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» включился в гонку со «Спартаком» за подписание левого защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, трансфер 25-летнего футболиста в «Спартак» теперь находится под угрозой срыва.

Ранее портал Metaratings.ru сообщал, что Горшков близок к переходу в московскую команду.

Горшков выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник провел за самарскую команду 29 матчей в РПЛ, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» финишировали на девятой позиции.

Источник: https://t.me/karpinside/31784
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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