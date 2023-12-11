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Сегодня, 10:39

Источник: «Зенит» может предложить 25 миллионов евро за защитника «Сан-Паулу» Бералдо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лукас Бералдо.
Фото Global Look Press
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«Зенит» заинтересован в защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Бералдо, сообщает журналист Алекс Биспо.

По информации источника, «Зенит» может предложить за 20-летнего бразильца 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Бералдо провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.

«Зенит» (36 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Футбол
ФК Зенит
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