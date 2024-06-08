Источник: «Зенит» может приобрести вратаря «Арсенала» Кокарева

«Зенит» интересуется вратарем тульского «Арсенала» Никитой Кокаревым, утверждает Legalbet.

По данным источника, петербуржцы рассматривают голкипера «оружейников» для усиления конкуренции на вратарской линии. Сине-бело-голубые высоко оценивают навыки 21-летнего футболиста.

Ранее Кокарев был признан лучшим молодым голкипером Мелбет-Первой лиги. В завершившемся сезоне вратарь провел 31 матч за «Арсенал», пропустил 20 голов и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость игрока оценивается в 450 тысяч евро по данным портала Transfermarkt.