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Сегодня, 14:48

Источник: «Зенит» может сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ

Руслан Минаев
Жерсон.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Фламенго» Жерсон будет получать около 8 миллионов евро в год, если согласится на предложение «Зенита», сообщает Vamo Futebol.

По информации источника, 27-летний бразилец станет самым высокооплачиваемым игроком РПЛ.

Контракт Жерсона с «Фламенго» рассчитан до конца 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро. Всего он провел за «Фламенго» 240 матчей, забил 18 голов и сделал 32 результативные передачи.

Ранее Жерсон играл в «Марселе», «Роме», «Фиорентине» и «Флуминенсе».

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
Жерсон
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