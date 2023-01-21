Источник: «Зенит» намерен продлить контракт с Кержаковым

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Руководство «Зенита» намерено предложить новый контракт голкиперу Михаилу Кержакову, сообщает «РБ Спорт».
По нашим данным, стороны еще не вступали в переговоры о новом соглашении, но намерены сделать это в ближайшее время. Кроме этого, возможен вариант, при котором 35-летний футболист завершит карьеру профессионального игрока и вступит в тренерский штаб команды Сергея Семака. Однако такое развитие событий маловероятно.
Нынешний контракт Кержакова истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
В текущем сезоне вратарь сыграл за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, пропустил 7 голов и 10 игр отстоял на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования