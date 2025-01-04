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Сегодня, 13:13

Источник: «Зенит» намерен выручить за Артура около 15 миллионов евро

Сергей Ярошенко
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«Зенит» рассматривает различные варианты с уходом нападающего Артура Гимарайнса в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, петербуржцы не исключают как полноценный трансфер футболиста, в том числе с рассрочкой платежа, так и аренду с обязательным правом выкупа. «Зенит» намерен выручить за 26-летнего игрока около 15 миллионов евро.

Артур играет в «Зените» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В этом сезоне на счету нападающего 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее журналист Андре Эрнан сообщил, что с Артуром ведет переговоры «Атлетико Минейро». Бразильский клуб готов выделить на покупку футболиста до 18 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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