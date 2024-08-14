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Сегодня, 09:12

Источник: «Зенит» направит «Спартаку» новое предложение по Соболеву

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» в скором времени снова попробует приобрести форварда «Спартака» Александра Соболева, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сумма предложения составит 10-12 миллионов евро.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Соболев провел на поле за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от работы с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с желанием футболиста перейти в «Зенит».

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что Соболев должен извиниться перед «Спартаком».

Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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