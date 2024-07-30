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Сегодня, 13:52

Источник: «Зенит» не планирует увеличивать предложение «Спартаку» по Соболеву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» не собирается делать улучшенное предложение «Спартаку» по нападающему Александру Соболеву, сообщает Metaratings.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Ранее колумнист «СЭ» Максим Никитин заявил, что Соболев лично инициировал переговоры по трансферу в «Зенит».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой. Соболев не попал в заявку красно-белых на матч против «Химок» (3:1) во 2-м туре РПЛ.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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