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Сегодня, 13:00

Источник: «Зенит» не сумел договориться о возвращении Малкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Хиляля» Малком в ближайшее время не вернется в «Зенит», сообщает РИА «Новости».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры о возвращении бразильца, но не сумел договориться с «Аль-Хилялем».

В конце января «СЭ» сообщал, что Малком хочет вернуться в «Зенит» летом.

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 7 забитых мячей и 11 голевых передач в 24 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.

Источник: РИА «Новости»
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Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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