Источник: «Зенит» не сумел договориться о возвращении Малкома

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком в ближайшее время не вернется в «Зенит», сообщает РИА «Новости».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга вел переговоры о возвращении бразильца, но не сумел договориться с «Аль-Хилялем».

В конце января «СЭ» сообщал, что Малком хочет вернуться в «Зенит» летом.

27-летний бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 годы. Он провел за сине-бело-голубых 109 матчей, забил 42 гола и сделал 24 результативные передачи.

В этом сезоне в активе Малкома 7 забитых мячей и 11 голевых передач в 24 матчах в «Аль-Хиляле» во всех турнирах.