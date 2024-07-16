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Сегодня, 12:13

Источник: «Зенит» отказался от переговоров с «Фламенго» по Клаудиньо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» отказался продавать полузащитника команды Клаудиньо во «Фламенго», сообщает Coruna do Fla со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.

По информации источника, сине-бело-голубые остановили переговоры с бразильским клубом. Ранее сообщалось, что «Фламенго» предложил за 27-летнего полузащитника 18 миллионов евро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо отыграл 61 минуту в матче против «Краснодара» (4:2) в Суперкубке России.

Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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