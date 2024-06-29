Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:12

Источник: «Зенит» предлагает хавбеку «Торино» Иличу контракт на 3 миллиона евро в год

Руслан Минаев
Иван Илич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» всерьез настроен оформить переход полузащитника «Торино» Ивана Илича, сообщает портал CuoreToro.

По данным источника, сине-бело-голубые предлагают 23-летнему сербу контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год. Отмечается, что переговоры могут осложнить санкции.

Ранее Tuttosport сообщал, что «Зенит» может предложить туринцам 25 миллионов евро за хавбека.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 матча и отметился 1 голевым пасом.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
4
Обсудить
Читайте также
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Российские дзюдоисты решили бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже
Два ребенка и трое взрослых погибли в Курской области в результате атаки БПЛА
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы
Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Агент Помазуна: «Скорее всего, Илья уйдет в аренду. Он не хочет сидеть в «золотой клетке»
Селюк: «Нельзя исключать трансфер Соболева в «Зенит»
Пименов удивлен уходом Шунина из «Динамо»
Лепехин: «Сейчас даже за Месси 30 миллионов евро не заплатят, не говоря уже о Соболеве»
Силкин — о Шунине: «37 лет — нормальный возраст, чтобы заканчивать»
Экс-защитник «Балтики» Кузьмин продолжит карьеру в «Акроне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Источник: Голкипер тульского «Арсенала» Кокарев перейдет в «Химки»

Хомуха считает, что Соболеву не будет гарантировано место в стартовом составе «Зенита»