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Сегодня, 09:22

Источник: «Зенит» предложил 10 миллионов евро за полузащитника «Америки» Фидальго

Игнат Заздравин
Корреспондент
Альваро Фидальго.
Фото Global Look Press
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«Зенит» заинтересован в переходе хавбека мексиканской «Америки» Альваро Фидальго, сообщает 365scores.

По информации источника, в конце июля сине-бело-голубые предложили за 27-летнего испанца 8 миллионов евро. Мексиканский клуб в ответ запросил 10 миллионов. Несколько дней назад «Зенит» увеличил предложение до требуемой суммы, но сейчас «Америка» запросила уже 12 миллионов плюс бонусы или 15 миллионов без бонусов.

Фидальго выступает за «Америку» с лета 2021 года. Он провел за команду 160 матчей, забил 11 мячей и сделал 22 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Америка
ФК Зенит
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