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Сегодня, 17:10

Источник: «Зенит» предложил 4 миллиона евро за 19-летнего форварда из Сербии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» интересуется нападающим «Войводины» Михайло Ивановичем, сообщает Telegraf.

По информации источника, сине-бело-голубые предложили за 19-летнего форварда 4 миллиона евро, но получили отказ, так как сербский клуб хочет выручить более крупную сумму и получить процент от будущей перепродажи футболиста.

В текущем сезоне Иванович провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро. Нападающий является воспитанником «Войводины». Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

«Зенит» после 26 туров с 50 очками лидрует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Войводина
ФК Зенит
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