Источник: «Зенит» предложил «Расингу» 9 миллионов евро за защитника Мартирену

«Зенит» перехватил правого защитника «Расинга» Гастона Мартирену у «Краснодара», сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, петербургский клуб договорился с «Расингом» о трансфере 24-летнего футболиста за 9 миллионов евро, включая бонусы. Также в контракт будет включен пункт о проценте с перепродажи уругвайца.

Ранее «Краснодар» связался с аргентинским клубом по поводу возможности приобретения Мартирены, о чем они вели переговоры еще летом. Если тогда речь шла о сумме 4 миллиона евро, то сейчас аргентинцы готовы были готовы отдать игрока не менее чем за 6 миллионов.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мартирены 6 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Расинг» во всех турнирах.