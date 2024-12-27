Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

Источник: «Зенит» предложил «Расингу» 9 миллионов евро за защитника Мартирену

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

«Зенит» перехватил правого защитника «Расинга» Гастона Мартирену у «Краснодара», сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, петербургский клуб договорился с «Расингом» о трансфере 24-летнего футболиста за 9 миллионов евро, включая бонусы. Также в контракт будет включен пункт о проценте с перепродажи уругвайца.

Ранее «Краснодар» связался с аргентинским клубом по поводу возможности приобретения Мартирены, о чем они вели переговоры еще летом. Если тогда речь шла о сумме 4 миллиона евро, то сейчас аргентинцы готовы были готовы отдать игрока не менее чем за 6 миллионов.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

Наир Тикнизян, Манфред Угальде и&nbsp;Эдуард Сперцян. Кого возьмет «Зенит» и отпустит «Спартак»? Угальде, Сперцян и Тикнизян уедут в Европу? Онлайн-таблица трансферов РПЛ

В этом сезоне на счету Мартирены 6 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Расинг» во всех турнирах.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Соболев поделился фото с Промесом: «Брат»
Смолов опубликовал совместное фото с Рублевым
«Спартак» получил деньги за трансфер Тила в ПСВ
«Пари НН» поддержал дисквалификацию игроков своей молодежной команды за договорные матчи
Агент Пасторелло назвал сложным трансфер Фомина в Европу зимой
В «Химках» заявили, что выплатят долги «Зениту» и «Локомотиву»
Сегодня
Вчера
Неделя