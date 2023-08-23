Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:31

Источник: «Зенит» предложит «Фламенго» 25 миллионов евро за форварда Педро

Ана Горшкова
Корреспондент
Педро.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» провел встречу с представителями форварда «Фламенго» Педро Абреу, сообщает Globo.

По данным источника, российский клуб готовит предложение «Фламенго» в размере 25 миллионов евро за 26-летнего игрока. Пока официальных переговоров между клубами не было — общение идет с агентами футболиста.

Информируется, что июле «Аль-Хиляль» предлагал за Педро 30-35 миллионов евро, а «Бенфика» — 18-20 миллионов.

Бразильский нападающий в сезоне-2023 сыграл 41 матч за «Фламенго», в которых забил 27 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Бактиер Зайнутдинов, Арсен Захарян и&nbsp;Витор Тормен. РПЛ, трансферы: защитник сборной Сербии перешел в «Спартак», ЦСКА подписал форварда

Источник: Globo
ФК Зенит
ФК Фламенго
8
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Чавеса подтвердил, что финансовый вопрос перехода мексиканца в «Динамо» решен

Тиньков: «Галицкий мне эту хрень про 11 воспитанников рассказывал лет 15 назад. Полный бред»