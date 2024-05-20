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Сегодня, 15:22

Источник: «Зенит» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Крассо

Владислав Корегин
Жан-Филипп Крассо.
Фото Global Look Press
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Форвард «Црвены Звезды» Жан-Филипп Крассо может продолжить свою карьеру в одном из клубов РПЛ, сообщает 225foot.

По информации источника, в подписании 26-летнего ивуарийца заинтересован «Зенит». Представители сине-бело-голубых изучают возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно. При этом руководство сербской команды готово продать нападающего в случае достойного предложения.

Крассо выступает за «Црвену Звезду» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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