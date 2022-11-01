Источник: «Зенит» проявляет интерес к Тюкавину

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«Зенит» заинтересован в нападающем «Динамо» Константине Тюкавине. Об этом сообщает ZenitCafe.
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга проявлял интерес к 20-летнему футболисту еще летом, после ухода из команды бразильца Юри Альберто.
Тюкавин выступает за основной состав «Динамо» с 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за бело-голубых 14 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования