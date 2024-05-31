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Сегодня, 11:18

Источник: «Зенит» рассматривает возможность продажи Изидора в летнее трансферное окно

Владислав Корегин
Вильсон Изидор.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор может покинуть сине-бело-голубых ближайшим летом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство петербуржцев заинтересовано в усилении атакующей линии команды, поэтому готово рассмотреть вариант с продажей 23-летнего француза.

В данный момент агент Изидора ведет поиски новой команды для своего клиента в Европе — интерес к нему проявляют несколько клубов из Франции, готовых арендовать футболиста.

27 мая Изидор сообщил, что подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26. Осенью 2023 года нападающий перешел в команду из «Локомотива» на правах аренды.

В сезоне-2023/24 Изидор отыграл 20 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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