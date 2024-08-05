Источник: «Зенит» решил не продавать Вендела и Клаудиньо

«Зенит» не планирует продавать бразильских футболистов Вендела и Клаудиньо, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

В результате этого решения, клуб не нуждается в покупке полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Вендела хочет купить «Галатасарай», а Клаудиньо — «Фламенго».

«Зенит» одержал три победы в трех стартовых турах РПЛ с общим счетом 13:0.