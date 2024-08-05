Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:06

Источник: «Зенит» решил не продавать Вендела и Клаудиньо

Виктория Кравченко
Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Зенит» не планирует продавать бразильских футболистов Вендела и Клаудиньо, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

В результате этого решения, клуб не нуждается в покупке полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Вендела хочет купить «Галатасарай», а Клаудиньо — «Фламенго».

«Зенит» одержал три победы в трех стартовых турах РПЛ с общим счетом 13:0.

Источник: РИА Новости
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
5
Обсудить
Читайте также
Лайлс выиграл стометровку после фотофиниша
Украинка Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже
В Санкт-Петербурге произошло новое обрушение в старинном здании
Что произошло после скандального матча РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН»
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Селюк: «Я хорошо отношусь к Дзюбе. Но сказал его агенту, что нет смысла идти в «Химки»
«Спартаку» интересен защитник «Ференцвароша», ПАОК может подписать Дркушича, де Хеа перейдет в «Фиорентину»?
Трансферная сага Маркиньоса завершена: «Спартак» все-таки перехватил новичка у «Локо»
«Спартак» объявил о подписании контракта с Маркиньосом
Маркиньос прошел медобследование для перехода в «Спартак»
Чилийский новичок «Крыльев Советов»: «Оказаться в Самаре — это мечта для меня»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзагоев рассказал, какие регионы отсматривают селекционеры ЦСКА для трансферов

Дзагоев: «Если не брать Акинфеева, лидер ЦСКА — Обляков. Он ведет игру»