Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Источник: «Зенит» собирается вернуть Кузяева из «Гавра» этой зимой

Алина Савинова
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Руководство «Зенита» обсуждает вариант с возвращением в команду полузащитника Далера Кузяева, который в настоящее время выступает за «Гавр», сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, 31-летний футболист может вернуться в петербургский клуб уже этой зимой.

В последнее время Кузяев перестал попадать в стартовый состав «Гавра». В нынешнем сезоне россиянин провел 8 матчей за команду в лиге 1, отметившись одним голом. Темно-синие с 9 очками располагаются на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» летом 2023 года. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го.

Источник: https://t.me/karpinside/33958
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Известия» опубликовали кадры с места атаки дрона ВСУ по жилому дому в Белгороде
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Военные РФ пресекли попытку захвата ВСУ Запорожской АЭС
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам колонии за наемничество
Сегодня
Вчера
Неделя