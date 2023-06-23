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Сегодня, 21:32

Источник: «Зенит» ведет переговоры с «Коринтиансом» о покупке Педро за 12 миллионов евро

Мария Гусева
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«Зенит» ведет переговоры с «Коринтиансом» о покупке нападающего Педро, который считается одним из самых перспективных футболистов клуба, сообщает UOL.

По информации источника, бразильский клуб планирует получить 12 миллионов евро за 50% экономических прав на игрока. «Тимау» сохранит за собой 30% экономических прав, если переговоры завершатся успешно.

Сообщается, что клубы уже согласовали стоимость трансфера, но официального предложения от «Зенита» пока не поступало. В январе в результате перехода нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» «Зенит» получил приоритетное право выкупа 17-летнего Педро. В случае согласования сделки Педро сможет присоединиться к «Зениту» не раньше лета 2024 года, когда ему уже исполнится 18 лет.

Педро — воспитанник «Коринтианса», он провел 8 матчей за основную команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
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