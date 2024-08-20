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Сегодня, 12:21

Источник: «Зенит» возобновил переговоры по Соболеву

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» возобновил переговоры по форварду «Спартака» Александру Соболеву, сообщает «РБК-Спорт».

По данным источника, владельцы клубов — «Газпром» и «Лукойл» согласились на проведение переговоров по трансферу футболиста.

Отмечается, что «Зенит» пока не готов платить за Соболева больше 8 миллионов евро, рыночная стоимость нападающего оценивается в 10 миллионов евро.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Источник: РБК Спорт
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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