Источник: «Зенит» выкупит Латышонка у «Балтики» за 10 миллионов рублей

Сегодня, 14:35
Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок продолжит карьеру в «Зените», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Сине-бело-голубые активируют опцию выкупа в контракте 25-летнего футболиста за 10 миллионов рублей. При этом отмечается, что в Калининграде голкиперу предлагали контракт на улучшенных условиях, и он до последнего сомневался в переходе в «Зенит».
Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал Латышонка очень талантливым вратарем.