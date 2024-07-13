Источник: «Зенит» вышел из переговоров по трансферу Фернандеша

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«Зенит» вышел из переговоров по трансферу полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша, сообщает РИА «Новости». Португалец подписал новое соглашение со стамбульским клубом до 2027 года.
По данным A Bola, ранее питерский клуб договорился с игроком о контракте до 2028 года с зарплатой в 3 миллиона евро в год. «Зенит» планировал потратить 18 миллионов евро на покупку футболиста, 9 из которых получил бы бывший клуб хавбека «Бенфика».
Игроком также интересовались дортмундская и менхенгладбахская «Боруссия» , а также «Атлетико».
9 июля в Турции рассказали, почему переговоры между «Зенитом» и «Бешикташем» по Фернандешу не продвигаются.