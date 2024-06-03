Источник: «Зенит» заинтересован в подписании нападающего «Спартака» Соболева

Форвард «Спартака» Александр Соболев может покинуть московскую команду летом 2024 года, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации инсайдера, в приобретении 27-летнего россиянина заинтересован «Зенит», рассматривающий футболиста в качестве усиления атакующей линии перед началом нового сезона. В контракте форварда с красно-белыми прописана сумма выкупа для команд РПЛ в размере 30 миллионов евро.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за столичный клуб он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

Ранее в своей карьере нападающий защищал цвета «Крыльев Советов», «Томи» и «Енисея». За сборную России он провел 15 встреч.