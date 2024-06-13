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Сегодня, 09:56

Источник: «Зенит» заплатит «Бешикташу» 23,5 миллиона евро за Фернандеша и Зайнутдинова

Руслан Минаев
Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Global Look Press
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«Зенит» согласовал с «Бешикташем» стоимость полузащитников Жедсона Фернандеша и Бахтиера Зайнутдинова, сообщает турецкое издание Sabah Spor.

По данным источника, за 26-летнего казахстанца клуб из Санкт-Петербурга заплатит 4,5 миллиона евро. За 25-летнего португальца — 17 миллионов евро и еще 2 миллиона — бонусами.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» договорился о трансфере Зайнутдинова за 4,5 миллиона евро.

Фернандеш перешел в турецкий клуб летом 2022 года из «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей и забил один гол.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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