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Сегодня, 20:50

Источник: Зиньковский, Хлусевич, Селихов и еще несколько игроков «Спартака» могут покинуть клуб этой зимой

Алина Савинова
Антон Зиньковский и Даниил Хлусевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Восемь игроков «Спартака» могут покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, с большей долей вероятности клуб покинут полузащитники Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Хесус Медина, защитник Миенти Абена, нападающие Виллиан Жозе и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов. Отмечается, что кто-то из них уйдет в аренду, а кто-то — через полноценный трансфер.

Дальнейшим трудоустройством футболистов займется новый спортивный директор, которого назначат в ближайшее время. В его же обязанности войдет подбор новых игроков. В первую очередь речь идет о поиске нападающего, вингера, игрока в центр поля, голкипера и правого защитника.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в чемпионате России. Красно-белые уступают только «Краснодару» и «Зениту», в активе которых по 39 баллов.

8
Александр Селихов
Антон Зиньковский
Виллиан Жозе
Даниил Хлусевич
Михаил Игнатов
Хесус Медина
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
Шамар Николсон
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