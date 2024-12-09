Источник: Зиньковский, Хлусевич, Селихов и еще несколько игроков «Спартака» могут покинуть клуб этой зимой

Восемь игроков «Спартака» могут покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, с большей долей вероятности клуб покинут полузащитники Антон Зиньковский, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Хесус Медина, защитник Миенти Абена, нападающие Виллиан Жозе и Шамар Николсон, а также вратарь Александр Селихов. Отмечается, что кто-то из них уйдет в аренду, а кто-то — через полноценный трансфер.

Дальнейшим трудоустройством футболистов займется новый спортивный директор, которого назначат в ближайшее время. В его же обязанности войдет подбор новых игроков. В первую очередь речь идет о поиске нападающего, вингера, игрока в центр поля, голкипера и правого защитника.

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в чемпионате России. Красно-белые уступают только «Краснодару» и «Зениту», в активе которых по 39 баллов.