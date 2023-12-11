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Сегодня, 12:15

Итало высказался о неудачном выступлении «Урала» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильский защитник «Урала» Итало высказался о неудачном выступлении команды в РПЛ и прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера Виктора Гончаренко.

«В чем причина неудач? Мне сложно дать ответ на этот вопрос, потому что мы хорошо работаем на тренировках, усердно готовимся к каждому сопернику. Хорошо, что сейчас у нас будет зимняя пауза, во время которой мы все подкорректируем, рассмотрим все наши ошибки и улучшим свою игру. Готовы ли в команде к уходу Гончаренко? Не знаю ничего о слухах про то, что наш главный тренер покинет команду. Вина в поражениях ложится не только на тренерскую работу, а на весь коллектив. Футбол не индивидуальная, а командная игра, поэтому мы продолжаем работать. Верю в Гончаренко и его работу и буду продолжать работать под его началом», — приводит слова Итало Sport24.

После 18 туров «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://sport24.ru/football/news-603461-italo-ne-znayu-nichego-o-vozmozhnom-uvolnenii-goncharenko-ya-veryu-v-nego-i-gotov-prodolzhat-rabotat-s-nim
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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