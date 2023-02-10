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Итальянский агент Миранчука связывался с представителями Сперцяна

Виктория Кравченко
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Один из итальянских агентов братьев Джуффридо связывался с представителями полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, информирует Metaratings.ru. Сообщалось, что игроком интересовались «Лацио» и «Фиорентину».

При их участии совершились трансферы Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» и Элдора Шомуродова из «Ростова» в «Дженоа».

В этом сезоне в активе Сперцяна 21 матч за «Краснодар», в которых он забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Трансферная стоимость игрока — 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskii-agent-miranchuka-svyazyvalsya-s-predstavitelyami-spercyana-226880/
Эдуард Сперцян
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