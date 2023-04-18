Итальянский агент Пасторелло заявил, что трансферы из Европы в Россию этим летом вполне возможны

Итальянский агент Федерико Пасторелло высказался о возможных трансферах футболистов из европейских клубов в российские команды этим летом.

«Думаю, что такие трансферы вполне возможны предстоящим летом. Да, это будет намного сложнее, но все возможно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В марте прошлого года ФИФА выпустила специальное положение, позволяющее иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Летнее трансферное окно в России откроется 1 июля.