Итальянский агент — о возможном трансфере Сперцяна в Европу: «Ничего конкретного нет»

Итальянский агент Федерико Пасторелло высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в один из клубов Европы.

«Да, я знаю такого футболиста. Его трансфер в Европу? Интерес есть, но ничего конкретного нет. Сложно сказать, состоится ли этот трансфер», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что скауты, представляющие интересы клубов чемпионата Англии, бундеслиги и серии А, следили за Сперцяном на матче между сборными Армении и Уэльса в рамках 3-го отборочного турнира Евро-2024 (4:2).

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.