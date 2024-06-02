Transfermarkt: «Лацио» проявляет интерес к Сперцяну

Итальянский «Лацио» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну, сообщает Transfermarkt. По информации издания, футболиста рассматривают в качестве потенциальной замены японцу Даити Камаде, который может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Зимой «римляне» уже рассматривали вариант трансфера полузащитника «Краснодара», однако Сперцян договорился с «быками», что не покинет команду до лета.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.