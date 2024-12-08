Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:05

Каррера: «Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на победу красно-белых в матче 18 тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

По мнению 60-летнего итальянского специалиста, «Спартак» поборется за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Всегда рад слышать, что «Спартак» побеждает. Хорошо, что команде удается приблизиться к лидерам таблицы — это говорит о том, что можно бороться за чемпионство», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Зенит» (39 баллов). На второй строчке располагается «Краснодар» (38), однако у «быков» еще один матч в запасе.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
«Ахмат» — «Оренбург»: Опарин сыграет с первых минут, Шелия — в запасе
«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Факел» — ЦСКА: гости выигрывают после первого тайма
«Факел» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Факел» — ЦСКА: Мусаев вывел армейцев вперед
Гафин: «Уходим в отпуск если не с хорошим, то точно с приподнятым настроением»
Сегодня
Вчера
Неделя