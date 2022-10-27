Итальянский тренер по физподготовке приступил к работе в «Торпедо»

Тренер по физподготовке Серджио Джованни приступил к работе в тренерском штабе «Торпедо», сообщает пресс-служба московской команды.

Итальянский специалист работал вместе с нынешним главным тренером команды Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате».

Серджио Джованни игровую карьеру провел в родной стране: большую часть времени играл за «Маранелло».

Также он известен по работе тренером по физподготовке в «Спартаке», донецком «Шахтере», «Химках» и «Ахмате».