Итальянский журналист Брага высказался о возможном переходе Хлусевича и Сперцяна в серию А

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к полузащитникам московского «Спартака» и «Краснодара» Даниила Хлусевича и Эдуарда Сперцяна соответственно.

«Сперцяном и Хлусевичем интересуются клубы серии А? Здесь каждый вечер есть эфир, где говорят о 200 возможных переходах. Во время летнего перерыва и зимнего перерыва есть игры только на трансферном рынке, а не на футбольном поле. Я обычно предпочитаю говорить о переходах, когда они уже свершились», — приводит слова Браги «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне 22-летний Хлусевич провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами.

В сезоне-2022/23 23-летний Сперцян сыграл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.