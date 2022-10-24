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Сегодня, 18:34

Итальянский журналист: «Сейчас многие игроки из России могут заиграть в серии А»

Мария Гусева
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Итальянский журналист из Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к игрокам РПЛ со стороны клубов Италии.

«Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов. За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова. Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — цитирует Sport24 журналиста.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

24-летний Чалов в нынешнем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-24-italyanskiy-zhurnalist-za-zakharyanom-sledyat-mnogiye-top-kluby-serii-a-rossiyskiye-igroki-mogut-zaigrat-v-italii
Арсен Захарян
Малком Филипе (Малком)
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Хорхе Карраскаль
серия А
1
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