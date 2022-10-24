Итальянский журналист: «Сейчас многие игроки из России могут заиграть в серии А»

Итальянский журналист из Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис рассказал об интересе к игрокам РПЛ со стороны клубов Италии.

«Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов. За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова. Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой», — цитирует Sport24 журналиста.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 17 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

24-летний Чалов в нынешнем сезоне провел 16 матчей за ЦСКА, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.