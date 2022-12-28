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Сегодня, 13:40

Итальянский журналист о российских футболистах: «Ваш хваленый Дзюба даже в Турции умудрился провалиться»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Итальянский журналист Россано Доннини в интервью «СЭ» отметил падение уровня футбола в России за последние годы.

«В 1990-х годах у вас был самобытный «Спартак» Олега Романцева, который был на виду в Европе. На стыке 1990-х и 2000-х в еврокубках периодически выстреливал «Локомотив» Юрия Семина. В нулевых годах ЦСКА с яркими бразильцами и «Зенит» Дика Адвоката выиграли Кубок УЕФА. А клуб из Петербурга еще и взял Суперкубок Европы. Не говоря уже о том, что сборная России под руководством Гуса Хиддинка дошла до полуфинала Евро-2008!
В 1990-х ваши игроки выступали в ведущих лигах Европы, причем попадали и в топ-клубы. А после Евро-2008 несколько человек уехали в Англию. Ну а что сейчас: Кокорин на Кипре и Черышев в одном из аутсайдеров серии В? Ваш хваленый Дзюба даже в чемпионате Турции умудрился провалиться! Ну да, есть Головин и Миранчук. Только нынешний «Монако» — довольно средний по европейским меркам клуб, который недавно умудрился уступить первое место в группе ЛЕ «Ференцварошу». А Миранчук в «Аталанте» два сезона просидел в запасе», — сказал Доннини «СЭ».

Ранее Доннини выразил сомнение в том, что РФС следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

Артем Дзюба. «Развивайте свой футбол — ваш Дзюба даже в Турции провалился!» Итальянский журналист — о переходе РФС в Азию

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
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