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Сегодня, 11:08

Итальянский журналист оценил уровень российского футбола

Виктория Кравченко
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Итальянский журналист, главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло назвал российские команды, о которых чаще всего говорят в Европе. Он также оценил уровень чемпионата России.

— «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» хорошо известны в Европе и в Италии. Но, наверное, в последние годы о «Зените» говорят чуть больше, чем об остальных российских командах из-за работы Спаллетти в этом клубе.

— Как вы думаете, на каком уровне сейчас находится чемпионат России?

— Не могу конкретно ответить на этот вопрос, потому что не слежу за российским чемпионатом. Но Россия — крупнейшая страна мира, поэтому российский чемпионат, безусловно, может расти и становиться сильнее, чем он есть сейчас, — цитирует Петраццуоло «РБ Спорт».

Сегодня, 21 июля, стартует новый сезон чемпионата России. В первом туре сыграют «Динамо» с «Краснодаром». Начало — в 19.00 мск.

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