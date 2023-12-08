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Сегодня, 17:03

Итальянский журналист: «Никто в серии А не слышал о работе Рибалты в «Зените»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимилиано Мартини отреагировал на новость о возможном назначении Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака».

«О Хавьере Рибалте говорит его короткий период работы в «Парме», где он ничего не добился. В Италии об этом менеджере знают практически столько же, сколько о Франко Камоцци, о котором вы недавно спрашивали. То есть практически ничего. Никто в Италии и клубах серии А не слышал о работе Рибалты в «Зените», и раз он возвращается снова в Россию, но уже в «Спартак», значит это говорит о его истинном уровне работы менеджером», — цитирует Мартини Sport24.

8 декабря Рибалта прибыл в Москву. 7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602732-zhurnalist-nikto-v-italii-ne-slyshal-o-rabote-ribalty-v-zenite-vozvrashcheniye-v-rossiyu-govorit-o-yego-urovne
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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