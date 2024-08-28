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Сегодня, 14:55

Итальянский журналист: «Контактов между «Торино» и «Зенитом» по Иличу не было уже много недель»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини рассказал «СЭ» о текущей ситуации с полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

«Насколько мне известно, контактов между «Торино» и «Зенитом» по поводу возможного трансфера Илича не было уже много недель. На данный момент Иван игрок стартового состава и поэтому больше не продается», — сказал Джулини «СЭ».

Ранее Ивица Павлович, представляющий интересы Илича, рассказал Sport24, что переход хавбека в «Зенит» все еще может состояться.

Илич выступает за «Торино» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 33 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Зенит
ФК Торино
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