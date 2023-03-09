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Сегодня, 12:32

Итальянский журналист: «Если бы Антон Миранчук был так же хорош, как брат, он бы давно уехал в Европу»

Антон Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки предположил, в какой команде мог бы заиграть полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

«Антон Миранчук? Я не слежу за чемпионатом России, но скажу, что если бы брат Миранчука был так же хорош, то уже давно уехал бы в европейский чемпионат. Я уже говорил: не думаю, что российские игроки способны усилить серию А.
Учитывая, что это брат-близнец Алексея Миранчука, то, может быть, он бы смог заиграть в команде, которая борется за выживание, например, в «Салернитане». В этом клубе есть футболисты, игравшие в России», — приводит слова Франки Legalbet.

В нынешнем сезоне 27 летний полузащитник провел 16 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Алексей Миранчук выступает в серии А с 2020 года. Нынешний сезон он проводит в аренде в «Торино». Российский полузащитник продолжает принадлежать «Аталанте».

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-rasskazal-v-kakom-klube-serii-a/
Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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