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Сегодня, 13:16

Итальянский журналист: «У нас не знают о Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А»

Виталий Косик
Корреспондент
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Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

Летом 2022 года россиянин должен был перейти в «Челси», но трансфер так и не состоялся из-за сложностей с переводом денег московской команде.

«В Италии не знают о футболисте Арсене Захаряне. Он не усилит ни один клуб серии А. Мы не следим за российской лигой, потому что она не высокого уровня. Фабрицио Романо писал, что Захарян перейдет в «Челси»? Он писал про многих», — приводит слова Франки Legalbet.

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-u-nas-ne-znayut-o-futboliste/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
серия А
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