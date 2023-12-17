Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Итальянский журналист сообщил, что руководство «Интера» не планирует покупать игроков в январе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в клуб серии А.

«Трансферные новости, которые пишет пресса, не всегда правдивы. Может быть, «Интер» и «Ювентус» за ним следят, но купить игрока — это другое дело. Возможно, «Интеру» нужны игроки атакующего плана для усиления, но их руководство заявило, что не собирается покупать игроков в январе», — сказал Элефант Metaratings.ru.

23-летний Сперцян играет за «Краснодар» с июля 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskii-zhurnalist-o-spercyane-rukovodstvo-intera-ne-sobiraetsya-pokupat-igrokov-v-yanvare-316150/
Эдуард Сперцян
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
В Москве прошло открытие арены Плющенко
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мелешин рассказал, что его повеселили усы Абаскаля

Тикнизян — о своем будущем в «Локомотиве»: «На все воля божья»