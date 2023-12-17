Итальянский журналист сообщил, что руководство «Интера» не планирует покупать игроков в январе

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в клуб серии А.

«Трансферные новости, которые пишет пресса, не всегда правдивы. Может быть, «Интер» и «Ювентус» за ним следят, но купить игрока — это другое дело. Возможно, «Интеру» нужны игроки атакующего плана для усиления, но их руководство заявило, что не собирается покупать игроков в январе», — сказал Элефант Metaratings.ru.

23-летний Сперцян играет за «Краснодар» с июля 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.