Итальянский журналист заявил, что не понимает негативного отношения к натурализации в России

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мнением о натурализации бразильских футболистов в России.

«Многие в России негативно относятся в натурализации бразильцев? Не понимаю, почему в России такое отношение к этому. К тому же у вас нет сильных футболистов, поэтому натурализованные могут принести пользу и сборной. В Италии однозначно положительное отношение к натурализации. За нашу сборную играли Каморанези, Тьяго Мотта, а в последнее время — Жоао Педро, Луис Фелипе, Толой и другие. Это нормально. Не думаю, что это ущемление итальянских футболистов. В мире происходит глобализация, это естественный процесс», — цитирует Франки Legalbet.

В феврале этого года российские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.