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Сегодня, 14:58

Итальянский журналист заявил, что не верит в переход Портановы в клубы из России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист Tuttosport Массимо Франки заявил, что не верит в переход полузащитника «Дженоа» Маноло Портановы в клубы из России.

«Портанова — сумасшедший! Пару месяцев назад его дядя был приговорен к шести годам лишения свободы за сексуальное насилие. Портанова — преступник, насильник, а также посредственный футболист. Зачем российскому клубу интересоваться таким ******* [чудаком]? По поводу якобы агента Маттео Матерацци. Известность имеет только его брат Марко, который стал героем финала чемпионата мира в 2006 году. Маттео же является второстепенным агентом, но что-то рассказывает российским СМИ. Неправда и абсолютно невозможно, чтобы ****** [долбаный] Портанова играл в России», — приводит слова Франки Legalbet.

Ранее агент игрока Маттео Матерацци подтвердил «СЭ», что вел переговоры с «Крыльями Советов» и «Торпедо» по переходу футболиста, а затем опроверг свои слова.

22-летний итальянец провел 12 матчей за «Дженоа» в нынешнем сезоне серии Б, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://legalbet.ru/news/italyanskij-zhurnalist-ob-interese-k-portanove-v-rossii/
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